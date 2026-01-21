Necesitamos tu ayuda: Crowdfunding para litigar contra los Centros de Datos.

Mucha gente nos escribís: ¿Cómo puedo ayudar a la causa?

Pues ahora mismo tenemos una forma fácil: ayudarnos con el proceso legal que vamos a llevar contra los centros de datos.

¿Qué está pasando? La colonización digital que nadie te cuenta.

La «nube» esconde una realidad material y destructiva. Es una burbuja de megacentros de datos fuera de control. Está devorando España. Aragón es la principal zona de sacrificio. Estas infraestructuras requieren mucha energía y agua, ocupan suelos fértiles y apenas generan empleo local ni aportan fiscalmente. Los beneficios se fugan, mientras pagamos el coste ecológico y social. El Gobierno de Aragón ha concedido a Amazon la figura PIGA. Así pueden expropiar terrenos, recalificar suelos, esquivar impuestos y plazos, sin apenas participación pública. Es una ley hecha a medida para la multinacional, que beneficia solo a sus CEOs y accionistas.

Programa de RTVE sobre el impacto de los centros de datos:

¿Qué hemos hecho? La sociedad civil se levanta.

Frente a este atropello, una amplia alianza —Ecologistas en Acción Aragón, los movimientos vecinales TuNubeSecaMiRío y No a los centros de datos Aragón, investigadoras universitarias, la Cátedra UNESCO de Desarrollo Humano Sostenible y otras asociaciones— ha presentado el primer recurso contencioso-administrativo de la sociedad civil española contra un proyecto de centros de datos. Ya agotamos la vía de alegaciones (con el apoyo de 7 organizaciones) sin éxito. Ahora, nuestra única herramienta es la justicia.

¿Qué vamos a hacer? Un litigio que puede marcar la historia.

Hemos interpuesto un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) para tumbar el PIGA ilegítimo de Amazon. Con ello, no solo frenaríamos cinco nuevos megacentros en Zaragoza, Huesca, Villanueva de Gállego, El Burgo de Ebro y La Sotonera, sino que sentaríamos un precedente legal crucial para todo el Estado, un muro contra la burbuja especulativa de los datos. Nos representa el Fons de Defensa Ambiental, abogados expertos en derecho ambiental. No tenemos los millones de Amazon, pero sí conocimiento, razón y determinación. Necesitamos tu apoyo para pagar esta batalla legal.

¿Qué necesitamos? Tú eres la pieza clave.

El coste mínimo para mantener este recurso es de 7.300 €. Con ello cubrimos los gastos jurídicos esenciales.

Cada euro extra será una victoria:

Si superamos la meta, destinaremos los fondos a peritajes científicos sobre el impacto ambiental.

Y destinaremos fondos a nuevos litigios contra la oleada de centros de datos y los fondos buitre que la impulsan.

¡Ayúdanos hoy! Dona para defender Aragón y para crear un precedente en toda España. Haz tu aportación y comparte esta campaña: tu acción es decisiva.

Contribuye participando y compartiendo. Difunde esta campaña en tus redes y cuéntaselo a tu familia y tus amigos. Únete a la defensa de Aragón y de muchos otros

territorios frente a un modelo depredador.

Juntos podemos demostrar que la ciudadanía organizada puede plantar cara a los gigantes. ¡No dejemos que escriban las reglas a su medida!

#DefiendeAragón #StopPIGA

Podéis contribuir al crowfunding o difundir la información aquí

Enlace

Nota de prensa

NdP Salida ContenciosoCrowdfunding